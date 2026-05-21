DISE DE VOTUPORANGA PRENDE QUATRO PESSOAS DURANTE OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS

“Operação Open Doors III” cumpriu mandados em Votuporanga e Nhandeara; dois investigados seguem foragidos

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes deflagrou nesta quarta-feira a “Operação Open Doors III”, voltada ao combate do tráfico de drogas na região de Votuporanga.

A ação contou com o apoio de policiais civis da região e também da delegacia de Nhandeara, resultando na prisão de quatro pessoas investigadas por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

Os mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto após a Polícia Civil apresentar provas reunidas durante as investigações.

As equipes saíram às ruas logo nas primeiras horas da manhã para cumprir as ordens judiciais simultaneamente em bairros de Votuporanga e Nhandeara.

Em Votuporanga, um homem de 27 anos foi preso em sua residência por força de um mandado relacionado a uma investigação anterior de tráfico de drogas que ainda segue em andamento.

Segundo a polícia, outros dois investigados ligados ao mesmo caso conseguiram fugir e permanecem foragidos. Um deles mora em Votuporanga e o outro na cidade de Cardoso.

FLAGRANTE EM NHANDEARA

A operação teve forte impacto em Nhandeara, onde três jovens de 21 anos acabaram presos em flagrante durante as buscas realizadas em dois imóveis utilizados como alvo da investigação.

Durante as diligências, os policiais encontraram:

📌 76 porções de cocaína prontas para venda

📌 Uma balança digital

📌 Dinheiro em notas trocadas

📌 Plásticos utilizados para embalar drogas

📌 Três aparelhos celulares

Todos os suspeitos foram encaminhados para a sede da Dise em Votuporanga, onde a ocorrência foi registrada.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Rafael Latorre Costa, autuou os envolvidos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos de rotina e exames médicos, os presos foram transferidos para unidades prisionais da região, onde permanecerão à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

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