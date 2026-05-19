AMBULÂNCIA DE CARDOSO SAI DA PISTA E BATE EM BARRANCO NA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA EM VOTUPORANGA

Veículo transportava paciente idoso para tratamento médico em Rio Preto; vítimas sofreram apenas ferimentos leves
Uma ambulância da Prefeitura de Cardoso se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira enquanto trafegava pela Rodovia Euclides da Cunha, no trecho urbano que corta a cidade de Votuporanga.
O veículo transportava o motorista e dois passageiros idosos: um paciente que seguia para tratamento médico em São José do Rio Preto e a pessoa responsável por acompanhá-lo durante a viagem.
Segundo informações apuradas no local, o acidente ocorreu quando o motorista precisou frear bruscamente para evitar uma colisão traseira com dois veículos que trafegavam lentamente pela pista. Durante a manobra, o condutor acabou perdendo o controle da direção.
A ambulância saiu da pista, bateu violentamente contra um barranco às margens da rodovia e, após rodar, atingiu novamente o obstáculo com a parte traseira antes de parar.
Apesar da força do impacto, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves e dores pelo corpo. Uma das vítimas chegou a bater a cabeça durante a colisão, mas todos permaneceram conscientes.
O motorista conseguiu deixar o veículo sozinho logo após o acidente. Já o casal de idosos preferiu permanecer dentro da ambulância até a chegada das equipes de resgate.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente para prestar atendimento. Por precaução, os socorristas utilizaram colares cervicais e pranchas rígidas durante a retirada das vítimas, devido às queixas de dores na coluna e no pescoço.
Todos os envolvidos, moradores de Cardoso, foram encaminhados ao Pronto Atendimento Pozzobon, em Votuporanga, onde passaram por exames médicos detalhados.