CÂMARA DE FERNANDÓPOLIS APROVA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA EXPANSÃO DA EXPO

Projeto prevê aquisição de terrenos ao lado do recinto e pode gerar novo financiamento de cerca de R$ 5 milhões

A Câmara Municipal de Fernandópolis aprovou nesta terça-feira (19), durante sessão extraordinária realizada ao meio-dia, o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que autoriza a desapropriação de duas áreas adjacentes ao Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini.

A proposta foi apreciada em regime de urgência, com dispensa de formalidades, juntamente com o projeto de financiamento do Finisa aprovado na mesma sessão.

As áreas declaradas de utilidade pública incluem um terreno pertencente ao Grupo Arakaki, localizado na parte baixa do recinto e utilizado historicamente como estacionamento durante eventos, além da antiga pista de motocross, atualmente pertencente ao Instituto de Previdência Municipal (Iprem).

Segundo informações apresentadas durante as discussões, o custo estimado das desapropriações gira em torno de R$ 5 milhões.

NOVO FINANCIAMENTO

Para realizar o pagamento das indenizações aos proprietários das áreas, a Prefeitura deverá contratar uma nova operação de crédito junto a uma instituição financeira.

A possibilidade de novo endividamento do município gerou resistência entre parlamentares nos bastidores do Palácio 22 de Maio antes mesmo do início da sessão.

Apesar das críticas, a maioria dos vereadores aprovou o projeto, permitindo o avanço da proposta de expansão do recinto.

EXPANSÃO DA EXPO FERNANDÓPOLIS

De acordo com informações de bastidores, a desapropriação atende diretamente a um pedido da organização da Expo Fernandópolis.

Segundo relatos, a estrutura atual do recinto já não comporta o crescimento do evento, considerado um dos maiores da região.

A ampliação do espaço é vista como fundamental para futuras melhorias e ampliações planejadas para as próximas edições da Expo a partir de 2027.