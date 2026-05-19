HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR INJÚRIA RACIAL APÓS CHAMAR TRABALHADOR DE “MACACO” EM TANABI

Suspeito teria imitado um gorila durante discussão e foi localizado pela Polícia Militar em um bar da cidade

Um caso de injúria racial registrado em Tanabi terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de ofender um trabalhador com ataques racistas durante uma discussão.

O episódio aconteceu no início desta semana e mobilizou rapidamente equipes da Polícia Militar após a denúncia feita pela vítima.

Segundo informações registradas pelos policiais, durante o desentendimento, o agressor passou a direcionar ofensas de cunho racista contra o trabalhador, chegando a imitar um gorila e chamá-lo de “macaco”.

Abalada com a situação, a vítima procurou imediatamente as autoridades e relatou todos os detalhes do ataque verbal sofrido.

Após receberem as informações, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela cidade e conseguiram localizar o suspeito em um bar do município, onde ele consumia bebidas alcoólicas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Segundo a legislação brasileira vigente, o crime de injúria racial é equiparado ao racismo, sendo considerado inafiançável e imprescritível. Dependendo das circunstâncias do caso, a pena pode resultar em prisão em regime fechado, além da aplicação de multa.

O acusado permaneceu preso e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que continuará apurando todos os detalhes e circunstâncias da agressão.