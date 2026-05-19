CÂMARA DE FERNANDÓPOLIS APROVA FINANCIAMENTO DE R$ 51 MILHÕES COM QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS

A Câmara Municipal de Fernandópolis aprovou nesta terça-feira (19), durante sessão ordinária realizada em horário especial ao meio-dia, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar um financiamento de R$ 51 milhões por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

A proposta foi aprovada mesmo após forte debate entre os parlamentares e recebeu quatro votos contrários dos vereadores Julinho Barbeiro, Carlos Cabral, Afonso Pessuto e Ricardo Pedroso.

Antes da votação, o vice-presidente da Câmara, Julio Cezar Cebin, conhecido como Julinho Barbeiro, apresentou pedido de adiamento das discussões por 25 dias. Segundo ele, o projeto precisava de análise mais aprofundada antes da aprovação do empréstimo milionário.

O requerimento, porém, foi rejeitado pela maioria dos vereadores, permitindo a continuidade imediata da votação.

Nos bastidores políticos, a articulação que garantiu o avanço do projeto ganhou força após uma reunião realizada na última sexta-feira (16), conduzida pelo deputado federal Fausto Pinato.

Apesar da aprovação, a oposição criticou duramente o impacto financeiro de longo prazo da operação de crédito. Segundo os parlamentares contrários ao projeto, com os juros previstos em contrato, a dívida poderá ultrapassar R$ 90 milhões ao final do financiamento, comprometendo futuras administrações municipais.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Conforme o plano apresentado pelo Executivo, os recursos deverão ser divididos da seguinte forma:

📌 R$ 30 milhões para obras de recapeamento asfáltico em vias públicas

📌 R$ 20 milhões para adequações e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

A principal crítica da oposição foi justamente a ausência de planilhas detalhadas especificando quais ruas e prédios públicos serão contemplados com os investimentos.

Os vereadores oposicionistas defenderam que o município apresentasse previamente todos os locais beneficiados antes da autorização do financiamento.

Com a aprovação do projeto, a Prefeitura de Fernandópolis fica oficialmente autorizada a formalizar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Após a aprovação do empréstimo, o vereador André do Botequim anunciou a intenção de criar uma comissão fiscalizadora dentro da Câmara Municipal.

Segundo o parlamentar, o objetivo será acompanhar a aplicação dos recursos e fiscalizar detalhadamente cada investimento realizado com o dinheiro do financiamento.

André também afirmou que buscará apoio junto ao Ministério Público para garantir transparência e fiscalização rigorosa na utilização dos valores.