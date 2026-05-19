PASSAGEIROS CONTÊM SUSPEITO APÓS DENÚNCIA DE IMPORTUNAÇÃO DENTRO DE ÔNIBUS EM FERNANDÓPOLIS

Motorista trancou as portas do coletivo até a chegada da Polícia Militar

Momentos de tensão e revolta marcaram o final da tarde desta terça-feira em Fernandópolis, após uma mulher denunciar ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo urbano.

O caso aconteceu enquanto o veículo trafegava pela Rua Rina Gurardi de Gênova, no bairro Pôr do Sol.

Segundo informações apuradas, assim que a vítima pediu ajuda, passageiros que estavam no coletivo reagiram imediatamente para impedir que o suspeito deixasse o local.

Com o objetivo de proteger a mulher e evitar uma possível fuga, os próprios ocupantes do ônibus conseguiram conter o homem até a chegada das autoridades.

Diante da gravidade da situação, o motorista do transporte coletivo agiu rapidamente, estacionando o ônibus e mantendo todas as portas trancadas enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, que já havia sido acionada.

As equipes policiais chegaram ao local e realizaram a prisão em flagrante do suspeito ainda dentro do coletivo.

Na sequência, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Fernandópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima e uma testemunha também compareceram à delegacia para prestar depoimento e acompanhar o registro oficial da ocorrência.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar todos os detalhes e tomar as medidas jurídicas cabíveis.