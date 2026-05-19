MULHER MORRE APÓS QUASE 30 DIAS INTERNADA EM UTI DEPOIS DE ACIDENTE COM MOTONETA

Camila Quixaba, de 36 anos, sofreu grave traumatismo após queda em Andradina; capacete teria se soltado durante o acidente

Uma mulher identificada como Camila Quixaba, de 36 anos, morreu na manhã desta terça-feira após passar quase um mês internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Araçatuba.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Camila sofreu um grave acidente de trânsito na noite do dia 19 de abril, na cidade de Andradina.

A vítima havia saído da casa de amigos no bairro Vila Mineira e pilotava uma Honda Biz em direção à residência dela quando perdeu o controle da motoneta durante o trajeto pela Rua Alagoas.

Com a queda, o capacete teria se soltado da cabeça da motociclista, fazendo com que ela atingisse violentamente o rosto contra o asfalto.

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e encontraram Camila inconsciente, apresentando graves sangramentos. Ela foi encaminhada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento de Andradina.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher precisou ser transferida dois dias depois para a UTI da Santa Casa de Araçatuba, onde passou a receber tratamento intensivo e acompanhamento especializado.

Apesar dos esforços da equipe médica ao longo de quase 30 dias de internação, o estado de saúde dela não apresentou evolução positiva. O óbito foi confirmado oficialmente às 10h26 desta terça-feira.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos que deverão apontar oficialmente a causa da morte.

A Polícia Civil registrou inicialmente o caso como morte suspeita decorrente de queda acidental e abriu inquérito para apurar todas as circunstâncias do acidente.