Família doa órgãos de mulher de 73 anos na quinta captação múltipla de hospital de Araçatuba

A Santa Casa de Araçatuba realizou a quinta captação, do ano, de múltiplos órgãos para transplante, na segunda-feira (18). Os órgãos foram doados pela família de uma mulher de 73 anos, que estava internada no hospital e teve constatada a morte cerebral. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) fez o transporte.

Foram captados fígado, rins e córneas. Os órgãos foram levados por batedores da Guarda Civil Municipal até o Aeroporto Dario Guarita, onde embarcaram na aeronave.

De acordo com a Santa Casa de Araçatuba, os órgãos foram encaminhados para pacientes compatíveis que estão na lista do Sistema Estadual de Transplantes (SET).

O destino não foi divulgado, em cumprimento à Lei dos Transplantes, que normatiza regras para sigilo sobre a identidade de doadores e receptores.

De acordo com o hospital, a média anual é de 12 captações de órgãos em Araçatuba.

A Santa Casa realiza também a busca ativa de doadores de córneas. É a chamada captação por coração parado, com a retirada das córneas em até quatro horas após o óbito.

Cresce número de doadores

Dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados na semana passada, revelam que houve aumento de 33,2% no número de doadores de órgãos em 2025.

De acordo com o relatório da secretaria, divulgado no dia 13, o total de doadores passou de 1.023, em 2024, para 1.363.

No mesmo período, a recusa familiar teve queda de 1,3 ponto percentual.

Em números absolutos, 2025 atingiu 8.875 transplantes, o que representou 564 transplantes a mais em relação a 2024, quando o Estado registrou 8.311, segundo a secretaria.

São Paulo concentra a maior rede transplantadora do país e lidera a realização de transplantes no Brasil. A central estadual registrou, no ano passado, 5.886 transplantes de córnea, 2.031 de rim, 685 de fígado, 148 de coração, 68 de rim e pâncreas, 48 de pulmão e 15 de pâncreas.

Hoje, 28.852 pacientes aguardam por um transplante em São Paulo.