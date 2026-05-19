Jovem de 20 anos morre após perder controle de moto e bater contra poste em Penápolis

O jovem Hiago Herrero, de apenas 20 anos, morreu no final da manhã desta terça-feira na Santa Casa de Penápolis, no interior de São Paulo, após permanecer internado em estado grave em decorrência de um violento acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta.

A confirmação do óbito foi feita pela equipe médica do hospital por volta das 11h e comunicada oficialmente às autoridades por familiares do rapaz.

O acidente aconteceu na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

As imagens mostram o momento em que Hiago pilotava uma motocicleta Honda Falcon 400 cilindradas em direção ao bairro quando perdeu o controle da direção próximo ao canteiro central da avenida.

Segundo as informações apuradas, o motociclista subiu no meio-fio, atravessou uma área com arbustos e colidiu violentamente contra um poste de concreto.

Com o forte impacto, o jovem foi arremessado diretamente contra o asfalto.

A motocicleta continuou desgovernada pela pista e só parou após atingir uma Ford Ecosport que estava estacionada regularmente do outro lado da avenida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e encontraram a vítima inconsciente no local.

Hiago recebeu os primeiros atendimentos ainda na via pública e foi encaminhado às pressas para o pronto-socorro municipal, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa, onde não resistiu aos graves ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que recolheu evidências para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos antes de ser liberado para velório e sepultamento.

O caso foi registrado na delegacia local e segue sob investigação da Polícia Civil.