FORÇA TÁTICA CAPTURA FORAGIDO DA JUSTIÇA DURANTE OPERAÇÃO EM VOTUPORANGA

Suspeito foi localizado durante patrulhamento estratégico da Polícia Militar na região da Avenida Catarina Martins Lopes

Uma operação realizada pela equipe de Força Tática da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem que estava foragido da Justiça, na manhã desta terça-feira, em Votuporanga.

Segundo informações apuradas, os policiais militares já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Diante disso, as equipes intensificaram o patrulhamento e a vigilância nas proximidades do endereço onde ele estaria residindo, na região da Avenida Catarina Martins Lopes.

Durante a ação estratégica, os policiais conseguiram localizar o homem no momento em que ele estava do lado de fora da residência. A abordagem foi realizada imediatamente pela equipe da Força Tática.

Os militares fizeram revista pessoal no suspeito, porém nenhum objeto ilícito ou substância ilegal foi encontrado. Apesar disso, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que o mandado judicial expedido contra ele permanecia ativo.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga.

Na unidade policial, o delegado de plantão realizou a conferência da documentação e confirmou oficialmente a captura do foragido. O suspeito permaneceu preso na carceragem e ficou totalmente à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.

A ação reforça o trabalho de patrulhamento e monitoramento realizado pela equipe de Força Tática no combate à criminalidade e no cumprimento de mandados judiciais na região.

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