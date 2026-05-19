OPERAÇÃO QUE INVESTIGA DESVIO DE VERBAS UNIVERSITÁRIAS CHEGA A FERNANDÓPOLIS

Mandados da Operação Rota Desviada são cumpridos em cinco cidades; investigação apura esquema milionário com recursos públicos destinados ao transporte de estudantes

Uma grande operação de combate ao desvio de verbas públicas mobilizou forças policiais e promotores de Justiça na manhã desta terça-feira, com reflexos também em Fernandópolis. Batizada de “Operação Rota Desviada”, a ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos investigados por participação em um esquema criminoso envolvendo recursos públicos destinados ao transporte de estudantes universitários em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul.

As buscas ocorreram simultaneamente nas cidades de Campo Grande, Dourados e Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul, além de Fernandópolis, no interior paulista, e Ituiutaba, em Minas Gerais.

A investigação é conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Segundo os promotores responsáveis pelo caso, os principais alvos da operação são o ex-vereador Sidcley Brasil e o atual vereador Ronaldo Camargo. As investigações apontam que os suspeitos utilizavam a Associação dos Estudantes Universitários de Nova Alvorada do Sul para desviar recursos públicos destinados ao transporte de universitários.

Conforme apurado, o dinheiro repassado pela prefeitura à entidade estudantil passava por diversas transferências bancárias sucessivas até chegar às contas de servidores públicos e parlamentares ligados ao município.

Entre 2023 e 2024, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul teria destinado aproximadamente R$ 1,7 milhão à associação de estudantes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, equipes estiveram em uma loja de materiais de construção pertencente ao ex-vereador Sidcley Brasil, além da residência dele, localizada sobre o comércio. Também foram realizadas buscas em imóveis ligados ao vereador Ronaldo Camargo.

As investigações começaram em fevereiro de 2024, após suspeitas envolvendo gastos considerados excessivos com viagens de estudantes universitários até faculdades em Dourados.

Na época, descobriu-se que um dos ônibus utilizados para o transporte pertencia ao próprio Sidcley Brasil, então presidente da Câmara Municipal. O ex-parlamentar alegou que o veículo seria de propriedade do genro e negou qualquer irregularidade.

Do total dos recursos repassados à associação estudantil, mais de R$ 860 mil foram destinados especificamente ao aluguel de apenas dois ônibus utilizados no transporte universitário.

Com as apreensões realizadas nesta terça-feira, a Justiça busca aprofundar as investigações sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, corrupção ativa e corrupção passiva.

Procurado pela reportagem, o vereador Ronaldo Camargo afirmou que ainda está tomando conhecimento do processo, mas negou qualquer envolvimento com as irregularidades investigadas. Já o ex-vereador Sidcley Brasil não respondeu aos contatos da imprensa.