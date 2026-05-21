PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS DIVULGA HORÁRIOS DE ÔNIBUS GRATUITOS PARA A EXPÔ 2026

Transporte fará trajeto entre Praça da Matriz e Recinto Percy Waldir Semeghini durante os dias de festa

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, divulgou os horários dos ônibus gratuitos que irão atender a população durante os dias da Expo Fernandópolis 2026.

O serviço será realizado entre a Praça da Matriz e o Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini, com trajetos de ida e volta para facilitar o deslocamento do público durante os principais dias da festa.

Segundo a prefeitura, os ônibus circularão com saídas de meia em meia hora.

CONFIRA OS HORÁRIOS

📍 Quinta-feira – 21 de maio
🚌 Trajeto: Praça da Matriz ↔ Recinto da Expô
⏰ Horário: das 19h00 até 01h00
🚏 Saídas a cada 30 minutos

📍 Sexta-feira – 22 de maio
🚌 Trajeto: Praça da Matriz ↔ Recinto da Expô
⏰ Horário: das 19h00 até 01h00
🚏 Saídas a cada 30 minutos

📍 Sábado – 23 de maio
🚌 Trajeto: Praça da Matriz ↔ Recinto da Expô
⏰ Horário: das 19h00 até 01h00
🚏 Saídas a cada 30 minutos

TRANSPORTE PARA BRASITÂNIA

A prefeitura também confirmou ônibus gratuitos para moradores do distrito de Brasitânia.

🚌 Saídas de Brasitânia para a Expô:
⏰ 19h00
⏰ 21h00
⏰ 23h00

🔄 Retorno até 01h00 da manhã nos dias 21, 22 e 23 de maio.

A medida busca garantir mais comodidade, segurança e acessibilidade para os moradores que desejam participar da festa sem utilizar veículos próprios.

