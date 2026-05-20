JOVEM SABRINA PASSA POR CIRURGIA COMPLEXA APÓS DIAS DE DORES INTENSAS EM FERNANDÓPOLIS

Família relata momentos de desespero, fé e superação durante quase uma semana de internação

Uma história de fé, superação e emoção mobilizou familiares e amigos da jovem Sabrina, que precisou enfrentar uma cirurgia considerada complexa após passar cinco dias sofrendo com dores intensas em Fernandópolis.

Segundo relato feito pela mãe da jovem, Mônica Milleni, moradora de Indiaporã, os últimos dias foram marcados por medo, angústia e incertezas diante da gravidade do quadro clínico.

Mônica contou que Sabrina sentia dores extremamente fortes, consideradas as piores que já enfrentou na vida. Durante vários dias, a família procurou atendimento médico diversas vezes, indo ao pronto-socorro e retornando para casa sem respostas concretas sobre o que realmente estava acontecendo.

Com o agravamento do quadro, Sabrina precisou ser submetida a uma cirurgia de laparotomia, procedimento considerado delicado e complexo pelos médicos.

A mãe relatou que chegou a temer pela vida da filha e descreveu momentos de grande desespero diante da situação.

Apesar da gravidade do caso, Sabrina conseguiu superar a fase mais crítica sem necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

AGRADECIMENTO À EQUIPE MÉDICA

Em um emocionante relato, Mônica fez questão de agradecer publicamente todos os profissionais que participaram do atendimento da filha durante os quase sete dias de internação na Casa de Saúde de Fernandópolis.

Entre os nomes citados pela família estão Débora, Dra. Camila Pissolato, Tatiane Barreto, Anna Fernandes, Dra. Julia, Dr. Bruno, Dr. Renato Leão, Dr. Tarcísio e Rafael.

A mãe destacou o acolhimento, carinho, atenção e apoio recebidos durante todo o período difícil vivido pela família.

Ela também agradeceu enfermeiros, profissionais da portaria, equipe da alimentação, motoristas, camareiras, faxineiras e todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para o cuidado de Sabrina.

CORRENTE DE ORAÇÃO E SOLIDARIEDADE

Além da equipe médica, familiares e amigos também foram lembrados pela ajuda prestada durante os dias de internação.

Segundo Mônica, muitas pessoas enviaram mensagens de apoio, alimentos, itens básicos, ajuda financeira via Pix e orações.

Agora em recuperação, Sabrina segue celebrando a vida ao lado da família.

Em uma declaração emocionante, a mãe resumiu o sentimento após a superação da filha:

“Sabrina, você me ensina muito, me inspira também. Eu escolheria ser sua mãe em todas as oportunidades que eu tivesse. Você é o meu primeiro grande amor e quem me salvou e me salva todos os dias. Te amo”, declarou.