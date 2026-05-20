Família faz campanha solidária para ajudar homem que ficou com paralisia após AVC

Uma família está mobilizando amigos, conhecidos e toda a comunidade em uma campanha solidária para ajudar na recuperação de Adriano Passarini Gomes, que sofreu um AVC e atualmente enfrenta sequelas de paralisia. A situação delicada exige cuidados diários e uma série de despesas médicas, incluindo fisioterapia, medicamentos, exames, fraldas e outros recursos essenciais para o tratamento.

Segundo familiares, Adriano necessita de acompanhamento constante para tentar recuperar sua qualidade de vida. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela família, foi criada uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos do tratamento e garantir melhores condições durante o processo de recuperação.

A família reforça que qualquer valor pode fazer a diferença neste momento difícil e também pede orações e compartilhamentos para que a campanha alcance mais pessoas.

As doações podem ser feitas via PIX:

📌 Chave PIX: 1799744-4047

📌 Nome: Adriano Passarini Gomes

“Doe o que puder, doe com amor”, destaca a mensagem da campanha, que vem emocionando moradores nas redes sociais.

Quem não puder contribuir financeiramente pode ajudar compartilhando a campanha para que mais pessoas conheçam a história e possam colaborar.