ÔNIBUS DA PREFEITURA DE MACEDÔNIA QUEBRA EM AVENIDA MOVIMENTADA E CAUSA TRANSTORNOS NO TRÂNSITO

Veículo ficou parado em uma das faixas da Avenida Augusto Cavalin durante toda a manhã desta quarta-feira

Um ônibus da Prefeitura de Macedônia causou transtornos no trânsito na manhã desta quarta-feira (20) após apresentar problemas mecânicos e ficar parado em uma das faixas da Avenida Augusto Cavalin.

Segundo informações apuradas, o veículo quebrou por volta das 7h30 da manhã e permaneceu ocupando parcialmente a via em um trecho de grande fluxo de veículos, provocando lentidão e dificuldades para motoristas que passavam pelo local.

Diante da situação, equipes da Secretaria de Trânsito foram acionadas para controlar o fluxo e evitar acidentes.

Os agentes realizaram a sinalização emergencial utilizando cones, deixando apenas meia pista liberada até que os reparos mecânicos fossem concluídos.

Motoristas enfrentaram congestionamento e precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho afetado.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas da falha mecânica no ônibus.