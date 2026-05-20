MOTORISTA É SUSPEITA DE ATROPELAR CICLISTA DE PROPÓSITO APÓS BRIGA DE TRÂNSITO EM RIBEIRÃO PRETO

Câmeras registraram momento em que carro persegue e atinge vítima após discussão no trânsito

Uma mulher é suspeita de atropelar intencionalmente um ciclista de 40 anos após uma discussão de trânsito ocorrida na manhã desta terça-feira (19), em Ribeirão Preto.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo persegue e atinge o homem em via pública. O vídeo começou a circular nas redes sociais e gerou forte revolta entre internautas.

Segundo informações apuradas, a confusão teria começado após a motorista supostamente avançar uma placa de “pare” e fechar o ciclista durante o trajeto.

Durante a discussão, a mulher teria freado bruscamente, fazendo com que a vítima colidisse contra a traseira do automóvel, quebrando uma das lanternas do carro.

Após a primeira queda, o ciclista sofreu escoriações leves. No entanto, segundo a investigação, a motorista teria avançado novamente com o veículo contra o homem e fugido sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

De acordo com informações médicas, o ciclista sofreu fratura em uma vértebra e aguarda vaga para realização de cirurgia.

O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa, quando existe intenção de provocar ferimentos.

Até o momento, a motorista suspeita ainda não havia sido localizada pelas autoridades.