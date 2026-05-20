TROTE SOBRE FALSO ASSALTO COM REFÉNS EM ACADEMIA MOBILIZA HELICÓPTERO ÁGUIA E MAIS DE 10 VIATURAS EM RIO PRETO

Polícia Militar acionou equipes do Baep após ligação com ameaça envolvendo suposta facção criminosa

Um trote envolvendo um falso assalto com reféns mobilizou equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia e até o helicóptero Águia da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20) em uma academia de São José do Rio Preto.

Segundo informações apuradas, um funcionário do estabelecimento recebeu uma ligação telefônica em que um homem afirmava que a academia seria alvo de um assalto.

Durante a chamada, o suspeito alegou integrar uma facção criminosa e fez ameaças, afirmando ainda que haveria vítimas mantidas reféns no local.

Após o telefonema, equipes da Polícia Militar foram imediatamente acionadas e iniciaram uma grande mobilização na região da academia.

Mais de dez viaturas participaram da ocorrência, além do helicóptero Águia, que realizou apoio aéreo durante a operação.

Apesar da intensa movimentação policial, nenhum suspeito foi localizado e, após averiguação completa, a polícia constatou que se tratava de um trote.

A ação chamou a atenção de moradores e frequentadores da região devido à grande presença policial e à movimentação das equipes especializadas.

Agora, a Polícia Civil deverá investigar a origem da ligação e tentar identificar o responsável pelo falso comunicado.