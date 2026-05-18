Mulher é encontrada morta em assento de ônibus interestadual durante viagem no interior de SP

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual na manhã desta sexta-feira (15), durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

A vítima foi identificada como Maria Lúcia de Faria, natural da cidade de Edéia (GO). Ela viajava em um ônibus que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu (PR) e Goiânia (GO), percurso de aproximadamente 1.374 quilômetros e duração estimada em cerca de 17 horas.

Segundo informações apuradas, durante a abordagem de rotina no veículo, os policiais perceberam que a passageira não respondia aos chamados. Ao verificarem a situação, constataram que a idosa já não apresentava sinais vitais.

Passageiros relataram que acreditavam que Maria Lúcia estivesse apenas dormindo durante a viagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, e a equipe médica confirmou o óbito ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos que deverão apontar a causa da morte.

Em nota oficial, a empresa RodeRotas lamentou profundamente o falecimento da passageira e informou que o ônibus havia partido de Foz do Iguaçu às 17h de quinta-feira (14).

A companhia destacou ainda que acionou rapidamente os serviços de emergência e prestou todo o suporte necessário às autoridades responsáveis pela ocorrência.

As causas da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas.