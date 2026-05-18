Expo Fernandópolis atrai milhares de visitantes no primeiro fim de semana e divulga novas atrações

A tradicional Expo Fernandópolis encerrou os primeiros dias de sua programação com grande sucesso de público e uma intensa movimentação no Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini. O evento começou com portões abertos e atraiu milhares de famílias de toda a região, que puderam aproveitar feiras de negócios, leilões, competições na arena e shows musicais. Um dos grandes destaques do início da festa foi o “Sábado das Crianças”, um projeto especial que transformou o recinto em um parque de diversões com brinquedos gratuitos para jovens de até 15 anos, além da distribuição de milhares de lanches e doces para a comunidade.

O público que compareceu ao recinto também pôde acompanhar o agito das competições na arena com a Prova dos Três Tambores. À noite, a música sertaneja ditou o ritmo da festa no palco principal, que recebeu o som de raiz da dupla Mayck e Lyan e os grandes sucessos da carreira de Guilherme e Santiago. Paralelamente ao entretenimento, os pavilhões comercial e agrícola registraram forte atividade econômica, reunindo estandes de grandes marcas automotivas e de maquinários agrícolas, consolidando a feira como um polo gerador de negócios para o interior paulista.

A programação do evento segue com diversas atrações gratuitas para os visitantes ao longo de toda a semana. As competições na arena continuam com a Prova do Laço e, a partir de quinta-feira, começam as aguardadas montarias do Rodeio em Touros e Cavalos, cujas finais estão programadas para o domingo. Realizada pelo Sindicato Rural em parceria com o Grupo Bacana, a feira mantém seus pavilhões, praça de alimentação e exposição de animais abertos ao público, com a expectativa dos organizadores de manter o recorde de visitação e celebrar a força do agronegócio e da cultura sertaneja na região.