Homem vai coçar as costas com cabo de vassoura e acaba internado após acidente inusitado em Arapiraca

Um acidente doméstico incomum mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas durante a madrugada no bairro Primavera, em Arapiraca, no Agreste alagoano.

Um homem de 49 anos precisou ser socorrido às pressas após ficar com um cabo de vassoura de ferro preso no ânus.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, a própria vítima relatou que utilizava o objeto para coçar as costas quando, por um descuido, acabou sofrendo o acidente.

Devido à complexidade da ocorrência, seis militares e duas viaturas foram mobilizados para realizar o atendimento.

Ainda conforme os socorristas, o tamanho do objeto dificultava o transporte da vítima até a ambulância.

Por conta disso, a equipe precisou utilizar uma serra do tipo sabre para cortar parte do cabo e permitir que o homem fosse levado com segurança até a unidade hospitalar.

Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste, onde passou por procedimento cirúrgico.

O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais devido à situação inusitada e acabou viralizando em páginas de notícias de diferentes regiões do país.

Apesar do susto, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.