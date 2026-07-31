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Suspeito de furtar celulares é amarrado a poste por moradores em Aparecida de Goiânia

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:52 Atualizado em 31/07/2026 13:52 114 visualizações (2 hoje)
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Prefeitura saude

Um homem suspeito de furtar dois aparelhos celulares foi contido por moradores e amarrado a um poste na tarde desta quinta-feira (30), no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia (GO).

Segundo as informações apuradas, populares conseguiram alcançar o suspeito antes da chegada da Polícia Militar. Ele foi imobilizado e preso a um poste com o uso de um cabo. Quando os policiais chegaram ao local, o homem apresentava sinais de agressão.

Ainda conforme a ocorrência, uma mulher apontada como comparsa não foi detida pelos moradores, mas acabou localizada posteriormente por equipes da Polícia Militar em outro ponto da cidade.

Os dois aparelhos celulares furtados foram recuperados e apresentados na Central de Flagrantes.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram encaminhados para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, levados à delegacia, onde permaneceram à disposição das autoridades para os procedimentos legais.

O caso será investigado para esclarecer toda a dinâmica da ocorrência, ouvir as partes envolvidas e definir as medidas cabíveis.

Justiça com as próprias mãos é crime

Embora os moradores tenham conseguido impedir a fuga do suspeito até a chegada da polícia, a legislação brasileira não permite agressões ou a prática de justiça com as próprias mãos. Dependendo das circunstâncias, pessoas que participam desse tipo de ação também podem responder criminalmente.

As autoridades reforçam que, diante de crimes em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190, permitindo que a ocorrência seja conduzida dentro dos procedimentos previstos em lei.

DZ7
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