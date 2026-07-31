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Seis detentos fogem do Presídio de Passos após romperem cadeado de cela

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 14:13 Atualizado em 31/07/2026 14:13 142 visualizações (4 hoje)
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Seis detentos fugiram do Presídio de Passos, no Sul de Minas Gerais, após romperem o cadeado de uma das celas da unidade prisional. A fuga foi descoberta durante uma inspeção de rotina realizada por policiais penais, que identificaram o arrombamento da tranca e constataram a ausência dos internos.

Assim que a evasão foi confirmada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) acionou as forças de segurança para iniciar uma operação de buscas. Equipes da Polícia Militar e demais órgãos intensificaram o patrulhamento na cidade, nas rodovias da região e em pontos considerados estratégicos na tentativa de localizar os fugitivos.

Os detentos procurados são:

  • Diogo Henrique da Cruz Fabiano, 23 anos;
  • Júlio Arnaldo Toledo, 23 anos;
  • Leonardo Willians Silva Pereira, 26 anos;
  • Marcos Túlio Cruz Fabiano, 28 anos;
  • Matheus Loiola Divino, 22 anos;
  • Wagner Santos de Lima, 42 anos.

Segundo a Sejusp, todos já possuíam passagens pelo sistema prisional e estavam custodiados na unidade há vários meses.

Em nota, a Secretaria informou que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) instaurou um procedimento administrativo para apurar como ocorreu o rompimento do cadeado e verificar se houve falhas nos protocolos de segurança do presídio.

As autoridades reforçam que qualquer informação que possa contribuir para a localização dos foragidos pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência da Polícia Militar (190).

As investigações continuam e as buscas pelos seis detentos seguem em andamento.

DZ7
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