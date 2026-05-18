Criminoso invade esfiharia usando cobertor e chinelo durante madrugada fria

Uma esfiharia recém-inaugurada teve a rotina interrompida por um furto inusitado na madrugada do último sábado. O caso aconteceu no bairro Vila Redentora e chamou a atenção dos proprietários e da polícia principalmente pelo visual nada discreto do criminoso.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o suspeito invadiu o estabelecimento usando apenas um cobertor cinza enrolado no corpo e chinelos nos pés, aparentemente tentando se proteger do frio da madrugada.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do comércio. As imagens mostram o homem entrando no local com tranquilidade, sem demonstrar pressa ou preocupação em ser identificado.

Após acessar o interior da esfiharia, o invasor pulou o balcão de atendimento e começou a analisar o caixa do estabelecimento. Em seguida, utilizando uma ferramenta pontiaguda, ele conseguiu forçar a gaveta do equipamento e retirar todo o dinheiro que estava guardado para os pagamentos do dia seguinte.

Depois de pegar as notas, o suspeito voltou a pular a divisória do balcão e deixou o local caminhando calmamente pela calçada.

O crime aconteceu justamente em uma madrugada de temperaturas mais baixas na região, com os termômetros marcando cerca de 18 graus no momento da invasão.

A esfiharia havia sido inaugurada há menos de uma semana e os proprietários ficaram surpresos com a ousadia do criminoso. As imagens do circuito interno já foram entregues à polícia, que agora trabalha para identificar e localizar o suspeito.

O caso segue sendo investigado.