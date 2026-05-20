Home Prefeitura de Fernandópolis Recapeamento chega às ruas do Jardim Ipanema em Fernandópolis

Recapeamento chega às ruas do Jardim Ipanema em Fernandópolis

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rodrigok
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A Prefeitura de Fernandópolis, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta terça-feira, 19, os serviços de recapeamento asfáltico no Jardim Ipanema, na zona oeste da cidade.

A melhoria atende a uma das prioridades da gestão: melhorar a acessibilidade dos bairros periféricos, onde as ruas sofrem com o desgaste causado pelo tempo.

Os serviços começaram pela Rua Manoel Martins e devem chegar a vias importantes do bairro, como Abílio Silva, Jacob de Angelis Gaeti e à importante Avenida Jesus Torrecilha, a mais movimentada do bairro.

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