Recapeamento chega às ruas do Jardim Ipanema em Fernandópolis

A Prefeitura de Fernandópolis, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta terça-feira, 19, os serviços de recapeamento asfáltico no Jardim Ipanema, na zona oeste da cidade.

A melhoria atende a uma das prioridades da gestão: melhorar a acessibilidade dos bairros periféricos, onde as ruas sofrem com o desgaste causado pelo tempo.

Os serviços começaram pela Rua Manoel Martins e devem chegar a vias importantes do bairro, como Abílio Silva, Jacob de Angelis Gaeti e à importante Avenida Jesus Torrecilha, a mais movimentada do bairro.