Em uma semana, prefeitura de Fernandópolis roça 140 mil metros quadrados

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria de Obras, realizou na semana passada a roçagem e a limpeza de diversos pontos da cidade, totalizando 140 mil metros quadrados de área atendida. Em alguns locais, o trabalho precisou ser executado pela segunda vez apenas este ano.

A força-tarefa contou com o empenho de equipes próprias do município e também de trabalhadores terceirizados. Escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e praças foram os locais que demandaram os maiores esforços. Um trabalho intenso de integração entre ruas, praças, escolas e unidades de saúde aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, começando no trevo da Rodovia Euclides da Cunha e estendendo-se até a UBS do Jardim Paulista.

Nessa região, a EMEF Antônio Maurício, que possui uma grande área gramada, foi totalmente roçada. Os terrenos ao redor da UBS Antônio Pivato também receberam o serviço. Devido à grande extensão da área na Avenida Getúlio Vargas, a ação exigiu um esforço extra das equipes para o recolhimento de todo o material gerado.

Outras frentes de trabalho concentraram-se ao longo da Avenida Augusto Cavalin, via que abriga diversas áreas de lazer. Desde o Recinto de Exposições até a região da Rodovia Euclides da Cunha, as equipes trabalharam intensamente no canteiro central, na pista de skate e em seu respectivo estacionamento, no Ginásio Beira Rio e no campo de futebol anexo, além de todas as margens da represa e de duas praças situadas ao longo da avenida.

Na sexta-feira, as equipes da Secretaria de Obras atuaram nas redondezas do bairro Cecap e finalizaram os trabalhos no Parque Universitário, onde uma praça precisou ser roçada mais uma vez.

Além do parque infantil, a UBS Dr. Adhemar Monteiro Pacheco, localizada ao lado da área de lazer, também recebeu os serviços de limpeza.

Outros locais divulgados pela Secretaria de Obras que receberam atendimento foram: a Cofasp, a UBS Pôr do Sol, a UBS do Rosa Amarela, o bairro Planalto, a Escola Sebastião Stropa, a EMEI Tatiani Cristina dos Santos e a EMEF Ivonete Amaral da Silva Rosa. A programação de limpeza prossegue na Praça da Aparecida e nos terrenos da Cesp, incluindo o entorno da Secretaria de Esportes.