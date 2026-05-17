Motociclista de 37 anos morre em acidente misterioso entre Populina e Mesópolis

Um grave acidente com desfecho fatal mobilizou equipes policiais e periciais na manhã deste domingo (17) na Rodovia Municipal Salvador Canci, estrada que liga os municípios de Populina e Mesópolis.

A ocorrência ainda é cercada de mistério e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Segundo as primeiras informações, um homem de 37 anos foi encontrado já sem vida às margens da rodovia durante as primeiras horas do dia.

O cenário encontrado pelas equipes chamou a atenção pela distância entre o corpo e a motocicleta da vítima.

O motociclista estava caído no acostamento, em meio à vegetação próxima à pista, enquanto a moto foi localizada cerca de 40 metros distante, do outro lado da rodovia.

Diante da situação, a perícia técnica foi acionada imediatamente para realizar os levantamentos no local e tentar identificar a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil trabalha inicialmente com duas principais linhas de investigação:

Queda acidental após perda de controle da motocicleta

Possível atropelamento ou colisão seguida de fuga

Os investigadores apuram se outro veículo pode ter atingido o motociclista e deixado o local sem prestar socorro.

O corpo da vítima foi encaminhado para exames necroscópicos, que deverão ajudar a esclarecer se os ferimentos são compatíveis com queda ou impacto provocado por outro veículo.

A polícia também busca possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas em propriedades rurais próximas à rodovia que possam auxiliar nas investigações.

O caso segue sendo investigado.