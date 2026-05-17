Trabalhador morre após ser atingido por peça de colheitadeira em fazenda no Mato Grosso

Uma fatalidade no campo causou grande comoção entre moradores de Panorama e familiares neste fim de semana. Morreu aos 39 anos Sérgio Simões, ex-morador do município paulista e atualmente residente em uma fazenda na região de Campinápolis, no Mato Grosso.

A morte foi confirmada por familiares no sábado (16) e rapidamente repercutiu entre amigos e pessoas próximas da vítima.

Segundo informações preliminares, Sérgio teria sido vítima de um grave acidente de trabalho envolvendo uma colheitadeira agrícola.

De acordo com relatos apurados, uma peça conhecida popularmente como “bazuca”, utilizada no equipamento agrícola, teria se soltado e atingido violentamente o trabalhador, que não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas.

Apesar de morar atualmente no Mato Grosso, Sérgio manteve fortes vínculos com Panorama, cidade onde viveu durante muitos anos e construiu amizades.

A notícia da morte gerou forte comoção nas redes sociais, onde familiares e amigos passaram a prestar homenagens e mensagens de despedida.

Sérgio Simões deixa esposa, filhos e diversos familiares abalados com a tragédia.