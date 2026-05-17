Temporal com ventos de até 80 km/h provoca destruição e deixa bairros sem energia em Bauru

Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu a cidade de Bauru neste domingo (17) e provocou diversos estragos em diferentes pontos do município.

Segundo as primeiras informações, os ventos chegaram a aproximadamente 80 km/h, causando quedas de estruturas, danos em estabelecimentos comerciais e interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Entre os casos que mais chamaram a atenção está o desabamento da fachada de um restaurante, que caiu sobre veículos de clientes que estavam estacionados no local no momento do temporal.

Além disso, painéis publicitários, coberturas e outras estruturas também foram derrubadas pela força do vento, deixando moradores assustados.

Equipes de emergência e concessionárias de energia foram acionadas para atender as ocorrências e iniciar os trabalhos de reparo nas áreas afetadas.

Até o momento, não há registro oficial de vítimas.

Moradores compartilharam nas redes sociais imagens da tempestade e dos estragos causados pelo temporal, que rapidamente repercutiram na internet.

As autoridades seguem monitorando a situação e novas atualizações devem ser divulgadas nas próximas horas.