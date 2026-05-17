Jovem de 25 anos morre após acidente de moto em Jales e comove moradores de Estrela d’Oeste

A cidade de Estrela d’Oeste amanheceu em clima de profunda tristeza neste domingo (17) após a confirmação da morte da jovem Adriana Ribas Pirola, de apenas 25 anos.

Adriana foi vítima de um grave acidente de moto ocorrido em Jales. Segundo as informações iniciais, a motocicleta conduzida pela jovem colidiu contra um poste de energia elétrica em uma rua localizada ao lado do aeroporto do município.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas pelas autoridades policiais.

Nascida em julho de 2000, Adriana era conhecida pelo carisma, alegria e pelas amizades construídas ao longo da vida. A notícia da morte precoce causou forte comoção em Estrela d’Oeste, onde familiares e amigos passaram a publicar mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais desde as primeiras horas do dia.

A perda da jovem gerou grande impacto na comunidade local, que se uniu em solidariedade aos familiares neste momento de dor.

A Funerária e Crematório Rosa Mística divulgou os detalhes da despedida:

Velório: a partir das 7h desta segunda-feira (18), no Velório Municipal de Estrela d’Oeste

Sepultamento: às 11h, no Cemitério Municipal da cidade

Familiares, amigos e moradores devem comparecer em grande número para prestar as últimas homenagens à jovem.

A morte de Adriana reacendeu o sentimento de tristeza e reflexão entre moradores da região sobre os constantes acidentes envolvendo motocicletas.

A equipe do Notícias Noroeste manifesta solidariedade aos familiares e amigos pela perda irreparável.