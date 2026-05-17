Força Tática persegue motocicleta, apreende drogas e prende homem por tráfico em Valentim Gentil

Uma perseguição policial movimentou as ruas de Valentim Gentil na noite da última sexta-feira e terminou com um homem preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática da Polícia Militar e envolveu fuga em alta velocidade, resistência à abordagem e apreensão de entorpecentes.

Segundo informações da corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela cidade durante buscas relacionadas a um roubo ocorrido na área rural de Meridiano quando avistaram dois homens em uma motocicleta Honda Falcon preta em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes da motocicleta iniciaram uma fuga pelas ruas do município, dando início a um acompanhamento tático.

A perseguição terminou na Rua Tupinambás, onde os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor apresentou comportamento agressivo durante a abordagem, desacatando os policiais, tentando resistir à prisão e chegando a arremessar o próprio capacete contra a equipe. Foi necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Durante revista pessoal no passageiro da motocicleta, os militares localizaram uma porção de maconha. Questionado pelos policiais, ele confessou ter comprado a droga por R$ 50 e revelou o endereço onde havia mais entorpecentes armazenados.

Com apoio de outras equipes, os policiais seguiram até o imóvel indicado, onde apreenderam:

Meio tijolo de maconha

12 porções da droga prontas para venda

Dinheiro em espécie

Aparelhos celulares

Materiais plásticos usados para embalar entorpecentes

A motocicleta utilizada na fuga

Diante dos fatos, um dos envolvidos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Outras três pessoas conduzidas durante a ocorrência foram ouvidas pelo delegado de plantão e posteriormente liberadas.

A ação reforça o trabalho da Força Tática no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.

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