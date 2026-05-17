Matão amanhece em luto após morte de adolescente de 13 anos vítima de complicações de pneumonia

A cidade de Matão amanheceu tomada pela tristeza após a confirmação da morte do adolescente Kauê Henrique Cruz, de apenas 13 anos. O jovem faleceu no final da manhã da última quinta-feira após sofrer graves complicações causadas por um quadro de pneumonia.

A notícia abalou familiares, amigos e moradores do município, que passaram a prestar homenagens e mensagens de solidariedade nas redes sociais diante da perda precoce do garoto.

Morador do bairro Jardim Primavera, Kauê vivia com os pais, Michele Roberta Pina Cruz e Edison Cruz. Pessoas próximas descrevem o adolescente como um menino alegre, educado, carinhoso e muito querido por todos que conviviam com ele.

A despedida ocorreu no Velório Municipal de Matão e reuniu dezenas de familiares, amigos e moradores da cidade em um momento marcado por forte emoção.

O sepultamento foi realizado ainda no final da tarde da mesma quinta-feira no cemitério local, sob clima de profunda comoção.

Nas redes sociais, diversas mensagens lamentaram a morte precoce do adolescente e destacaram a alegria e o carinho que Kauê transmitia às pessoas ao seu redor.

A perda causou grande impacto na comunidade do Jardim Primavera e em toda a cidade de Matão.