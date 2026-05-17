Jovem de Fernandópolis luta pela vida após AVC hemorrágico e mobiliza corrente de oração

Familiares, amigos e moradores de Fernandópolis iniciaram uma grande corrente de oração pela recuperação de Deise Carla, funcionária do Sakashita Supermercados, que enfrenta um delicado estado de saúde após sofrer um AVC hemorrágico.

Segundo informações divulgadas por pessoas próximas, Deise passou mal no último dia 8 de maio e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência. Desde então, ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de São José do Rio Preto.

De acordo com familiares e amigos, o estado de saúde inspira cuidados e a jovem ainda não despertou após o procedimento cirúrgico.

Muito conhecida e querida em Fernandópolis, especialmente entre colegas de trabalho e clientes do supermercado onde atua como caixa, Deise recebeu inúmeras mensagens de carinho e apoio nas redes sociais.

A mobilização pela recuperação da jovem ganhou força nos últimos dias, com pedidos de oração sendo compartilhados por amigos, familiares e moradores da cidade.

“Que Deus faça um milagre na vida dela”, escreveu uma amiga em uma das mensagens que circulam nas redes sociais.

Neste momento delicado, familiares pedem união, fé e orações pela recuperação de Deise Carla.