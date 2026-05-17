Força Tática prende homem com pistola 9mm e 40 munições em Fernandópolis

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na noite desta sexta-feira, em Fernandópolis.

A ocorrência aconteceu na Rua Belarmino Thomás de Souza, após denúncias apontarem que um indivíduo estaria transportando uma arma de fogo em uma caminhonete VW Amarok branca.

Durante patrulhamento tático, os policiais localizaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem. Segundo informações da ocorrência, o suspeito identificado pelas iniciais J.S.C. admitiu aos policiais que havia uma arma dentro do automóvel.

Nas buscas realizadas pela equipe da Força Tática, foi localizada uma pistola Taurus modelo G3C calibre 9mm com um carregador inserido, além de outro carregador sobressalente e munições intactas da marca CBC.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito informou que havia mais munições em uma residência localizada na Rua Lázaro Cassiano de Campos. As equipes se deslocaram até o imóvel e localizaram, dentro de um cofre, mais munições calibre 9mm.

Ao todo, foram apreendidos:

01 pistola Taurus G3C calibre 9mm

02 carregadores

40 munições intactas calibre 9mm marca CBC

A ocorrência também apontou que o homem havia ingerido bebida alcoólica antes da abordagem. O teste do etilômetro registrou resultado de 0,05 mg/L.

A ação rápida da Força Tática permitiu a retirada de uma arma de fogo e dezenas de munições de circulação, reforçando o trabalho ostensivo realizado pelas equipes especializadas da Polícia Militar no combate à criminalidade em Fernandópolis.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o delegado Rafael Prado Buosi ratificou a prisão em flagrante. J.S.C. permaneceu preso à disposição da Justiça.