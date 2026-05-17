Professor universitário morre após grave acidente em rotatória de Iturama

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (16) terminou com a morte do professor universitário Diego Pandelo, em Iturama.

A colisão aconteceu por volta das 21h, no cruzamento da Avenida João Secundino de Queiroz com a Avenida Domingos Teixeira, mobilizando equipes da Polícia Militar e da perícia técnica.

Segundo informações preliminares, Diego conduzia o veículo quando teria perdido o controle ao realizar o contorno da rotatória logo após passar por um quebra-molas instalado na via.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Com o forte impacto da colisão, o jovem professor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

A notícia da morte causou grande comoção em Iturama, principalmente entre familiares, amigos, alunos e colegas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), onde Diego era professor e bastante querido pela comunidade acadêmica.

Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram a dedicação do professor, o carinho pelos alunos e o impacto positivo que deixou na vida de muitas pessoas.

A morte precoce do educador gerou forte repercussão e sentimento de tristeza entre moradores da cidade.