Jales se despede de Takashi Sakashita, pioneiro do agronegócio e do comércio regional, aos 95 anos

A cidade de Jales e toda a região noroeste paulista amanheceram em luto com a notícia do falecimento do produtor rural e empresário Takashi Sakashita, aos 95 anos. Reconhecido como um dos grandes pioneiros do desenvolvimento econômico regional, ele construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, empreendedorismo e contribuição ao fortalecimento do agronegócio e do comércio no interior paulista.

Takashi Sakashita teve papel importante na história empresarial da família Sakashita, sendo uma figura estratégica na consolidação dos negócios que futuramente dariam origem a um dos grupos comerciais mais conhecidos da região.

Ele era tio do empresário Carlos Toshiro Sakashita, fundador da rede Sakashita Supermercados. No fim da década de 1990, participou ativamente da sociedade familiar responsável pela distribuidora Disgral, operação que funcionou até o ano de 2005 e foi considerada fundamental para a estruturação financeira e expansão posterior do grupo no setor supermercadista.

Além do destaque no comércio, Takashi também era amplamente respeitado no campo. Sua atuação rural teve forte presença no município de Urânia, onde desenvolveu atividades ligadas à pecuária de corte e à fruticultura, ajudando a impulsionar o agronegócio regional durante décadas.

A notícia da morte gerou grande comoção entre empresários, produtores rurais, familiares e moradores da região, que passaram a prestar homenagens e destacar o legado deixado pelo pioneiro.

Segundo informações divulgadas pela Funerária e Crematório Rosa Mística, o velório acontece neste domingo, 17 de maio de 2026, na sede da Associação Nipo-Brasileira de Jales, a Nippo.

A despedida foi aberta ao público a partir das 9h e segue até às 16h, reunindo familiares, amigos e membros da comunidade que prestam as últimas homenagens a um homem que ajudou a construir parte importante da história econômica do interior paulista.