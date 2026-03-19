Bauru: buraco sem sinalização causa acidente com viatura da PM durante perseguição

O que começou como uma perseguição policial terminou em um grave acidente que poderia ter acabado em tragédia, na cidade de Bauru.

Durante o acompanhamento a um motociclista que desobedeceu uma ordem de parada, uma viatura da Polícia Militar caiu dentro de um buraco aberto no meio da rua, sem qualquer tipo de sinalização ou isolamento.

Os policiais, cabos Mariano e Thiago, realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram uma motocicleta em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor fugiu, dando início à perseguição.

Ao acessarem a Rua Mauro de Martino, os agentes foram surpreendidos por uma obra aberta na via, completamente sem sinalização. Sem tempo de reação, a viatura acabou despencando no buraco.

O impacto gerou um cenário preocupante. Os dois policiais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Pronto Socorro, onde permaneceram em observação. Apesar do susto, não há informações de ferimentos graves até o momento.

O motociclista também teria caído no local, mas conseguiu fugir. A moto foi posteriormente localizada abandonada em uma área de mata. Um celular foi apreendido e pode auxiliar nas investigações.

A perícia foi acionada e deve apurar as circunstâncias do acidente. O caso levanta um questionamento importante: como uma obra desse porte estava sem qualquer tipo de sinalização, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres?

📍 O caso segue sob investigação