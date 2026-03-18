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Condenada por furto e foragida da Justiça é presa em Ilha Solteira

rodrigok
By rodrigok
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Uma mulher condenada por furto foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (18), na Alameda Goiás, em Ilha Solteira.

De acordo com informações da PM, durante patrulhamento pela região, os policiais reconheceram a suspeita, que já era conhecida das equipes por possuir um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, foi realizada a abordagem e, após consulta ao sistema, confirmou-se a ordem judicial expedida pelo Departamento de Execuções Criminais da 2ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Araçatuba.

A mulher havia sido condenada a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão pelo crime de furto qualificado.

Após a confirmação do mandado, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no cumprimento de mandados judiciais e na retirada de foragidos das ruas.

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