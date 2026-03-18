Polícia Civil prende trio e apreende 250 celulares e remédios ilegais no Tatuapé

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento com o armazenamento e venda ilegal de celulares e medicamentos no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital. A ação foi realizada pela 5ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

Após investigação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na terça-feira (17). Em um dos endereços, um suspeito foi abordado e indicou outro imóvel de sua propriedade, onde funcionava um comércio de perfumaria.

No local, os agentes encontraram, nos fundos do estabelecimento, cerca de 250 celulares desmontados, todos sem comprovação de origem, levantando suspeitas de que sejam produtos de furto ou roubo.

Durante as buscas, também foram localizadas 20 caixas de medicamentos para emagrecimento sem registro, armazenadas dentro de um frigobar. Dois indivíduos estavam no local, sendo um deles funcionário.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos eram comercializados ilegalmente pela internet.

Os três suspeitos foram conduzidos à 5ª Delegacia Seccional Leste, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado como associação criminosa, receptação e falsificação de produtos medicinais, além de cumprimento de mandado de busca e apreensão.