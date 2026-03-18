Força Tática prende dois por tráfico de drogas e apreende quase 2 kg de cocaína em Votuporanga

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas em Votuporanga, durante ação de combate a organizações criminosas que atuam na região.

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando abordaram um suspeito já conhecido por diversas denúncias relacionadas ao tráfico. Ao perceber que seria abordado, o indivíduo tentou fugir com um veículo, mas foi interceptado pelos policiais.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia mais entorpecentes em sua residência. No local, os policiais encontraram um segundo indivíduo, oriundo de Fernandópolis, que também estaria envolvido no tráfico e teria ido até o endereço para buscar cocaína.

Na residência do primeiro suspeito, os policiais localizaram aproximadamente 1,785 quilo de cocaína, escondidos na lavanderia e dentro de um sofá retrátil. Também foram apreendidos uma balança de precisão, facas com resquícios de droga e três celulares.

Já na residência do segundo envolvido, em Fernandópolis, foram encontradas mais sete porções de cocaína, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Apreensões:

1,785 kg de cocaína

07 porções de cocaína

01 balança de precisão

04 celulares

Anotações do tráfico

A ação reforça o trabalho intensivo das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região noroeste paulista.

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