Polícia Militar realiza transporte aéreo de órgão para transplante em operação conjunta com FAB e Polícia Civil

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou, na última terça-feira (17), uma missão de alta complexidade e grande relevância humanitária para o transporte de um órgão vital destinado a transplante. A operação contou com a atuação integrada da Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB), demonstrando a eficiência da cooperação entre as forças públicas em situações críticas de preservação da vida.

A ação foi coordenada pelo Comando de Aviação da PM, por meio da Base de Aviação de São José do Rio Preto, que mobilizou a aeronave Águia 14 até o aeroporto de Catanduva, onde ocorreu a captação do coração no Hospital Padre Albino.

Após a retirada do órgão pela equipe médica, o helicóptero realizou o transporte aéreo até o aeroporto de São José do Rio Preto. No local, a operação teve continuidade com uma integração logística precisa: uma aeronave Phenom 100 da Força Aérea Brasileira já aguardava para dar prosseguimento imediato ao traslado até a capital paulista.

O destino final foi o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, referência nacional em transplantes. A Polícia Civil também participou da operação, garantindo apoio e segurança em solo, reforçando o caráter conjunto da missão.

Todo o transporte foi executado com máxima agilidade e segurança, fatores essenciais nesse tipo de procedimento, em que o tempo é determinante para o sucesso do transplante.

A ação evidencia a capacidade de resposta rápida e a integração entre as instituições, unindo esforços e recursos para salvar vidas.