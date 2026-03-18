Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e se aproximar da cunhada

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira, por volta das 20h, após descumprir uma ordem judicial que o impedia de se aproximar da própria cunhada. A ocorrência foi registrada na Rua Maranhão, após a equipe ser acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia de violação de medida protetiva.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando receberam a informação sobre a presença do suspeito nas proximidades da residência da vítima. Ao chegarem ao local, a mulher confirmou que o homem estava a poucos metros de sua casa, desrespeitando a distância mínima determinada pela Justiça para garantir sua segurança.

Com base nas características repassadas pela vítima, os policiais iniciaram buscas nas imediações e conseguiram localizar o suspeito rapidamente. Durante a abordagem e a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. No entanto, a constatação de que havia uma restrição judicial ativa foi suficiente para configurar o crime de descumprimento de medida protetiva.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão no local e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Segundo o registro policial, não houve necessidade do uso de algemas durante a condução.

Na sequência, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância do cumprimento rigoroso das medidas protetivas, que são essenciais para a segurança das vítimas de violência. Em casos de ameaça ou descumprimento de ordem judicial, a orientação é acionar imediatamente a polícia pelo telefone 190.

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