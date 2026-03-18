Operação Impacto apreende carga de cigarros contrabandeados após perseguição na SP-310 em Rio Preto

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária e equipes de inteligência resultou na apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na manhã desta quarta-feira (18), na região de São José do Rio Preto.

A ação, denominada “Operação Impacto”, interceptou um veículo que transportava milhares de maços de origem paraguaia pela Rodovia Washington Luís (SP-310). O motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, dando início a um acompanhamento policial realizado pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

A perseguição terminou no quilômetro 446, no sentido Mirassol–Rio Preto, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo, um Fiat Palio Weekend, às margens da rodovia.

Apesar do acidente, o suspeito sofreu apenas ferimentos leves nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido pelas equipes de resgate da concessionária e, em seguida, encaminhado para a delegacia.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 15.380 maços de cigarros das marcas Eight e Palermo, avaliados em aproximadamente R$ 77 mil.

Além do crime de contrabando, foi constatado que o homem já possuía antecedentes por tráfico de drogas. O carro e a carga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto.

O motorista permanece preso e deverá responder pelo crime de contrabando, além das infrações cometidas durante a fuga.

A operação reforça o combate ao comércio ilegal de produtos nas rodovias da região, especialmente em rotas conhecidas pelo transporte de mercadorias ilícitas.