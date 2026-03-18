Polícia Civil realiza “Operação Divisa Segura” e prende procurados na região de Paulicéia

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (18), a “Operação Divisa Segura”, com foco no cumprimento de mandados de prisão e no reforço da segurança na região de divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Paulicéia, com apoio das unidades especializadas DIG/DISE de Dracena, e ocorreu nos municípios de Paulicéia e Junqueirópolis.

Como resultado da operação, três homens, de 21, 38 e 45 anos, foram capturados por estarem com mandados de prisão em aberto.

O suspeito de 21 anos era procurado por tráfico de drogas. Já o homem de 38 anos foi preso após condenação pelos crimes de ameaça, injúria e desobediência. O terceiro detido, de 45 anos, teve a prisão decretada por não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram sem intercorrências, demonstrando o planejamento e a eficiência das equipes envolvidas. Após os procedimentos legais, os detidos foram apresentados em audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.

No caso da prisão por pensão alimentícia, a legislação prevê a possibilidade de liberação mediante a quitação da dívida.

A operação contou com a participação de oito policiais civis, distribuídos em três viaturas.

A “Operação Divisa Segura” reforça o compromisso das autoridades com o combate à criminalidade, a efetividade das decisões judiciais e a segurança da população na região.