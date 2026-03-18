Beneficiário de saída temporária é preso pela Força Tática em Mirassol

Um homem beneficiado com a saída temporária nesta terça-feira (17) foi preso pela Polícia Militar poucas horas após deixar a unidade prisional, no município de Mirassol.

De acordo com as informações, o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de receptação, resistência e desobediência, mesmo tendo sido liberado temporariamente.

O suspeito já cumpria pena anteriormente por roubo e furto e era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, o que auxiliou na sua localização.

Equipes da Força Tática do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram diligências estratégicas e conseguiram localizar o homem no perímetro urbano da cidade. A abordagem ocorreu sem intercorrências.

Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a ocorrência. Diante do mandado de prisão preventiva, o indivíduo foi reconduzido ao sistema prisional, perdendo o direito à saída temporária.

A ação reforça o trabalho de fiscalização das forças de segurança em relação aos beneficiários do sistema penal, garantindo maior controle e segurança à população.