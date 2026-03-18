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Bady Bassit

Monitoramento inteligente auxilia na prisão de foragido em Bady Bassitt

rodrigok
By rodrigok
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A Polícia Militar de Bady Bassitt prendeu, na tarde desta terça-feira (17), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi possível graças ao sistema de monitoramento inteligente utilizado no município.

De acordo com a corporação, o veículo do suspeito foi identificado pelo sistema, permitindo o acompanhamento em tempo real por meio de um “patrulhamento virtual”. Com as informações, equipes do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior organizaram um cerco estratégico.

A abordagem aconteceu na Avenida Camilo de Moraes, nas proximidades da saída para Potirendaba. Durante a consulta aos sistemas criminais, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Catanduva.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Potirendaba, onde a autoridade policial ratificou a detenção. Ele permanece à disposição da Justiça.

A ação destaca a importância da integração entre tecnologia e policiamento ostensivo, contribuindo para a retirada de circulação de indivíduos envolvidos em crimes graves e reforçando a segurança na região.

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