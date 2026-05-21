IDOSA CAI EM BURACO AO DESCER DE CARRO E FAMÍLIA COBRA PROVIDÊNCIAS EM FERNANDÓPOLIS

Mulher de 73 anos sofreu dores pelo corpo após acidente em rua do bairro Coester

Uma idosa de 73 anos passou por momentos de tensão na manhã desta quinta-feira em Fernandópolis após cair em um buraco profundo logo depois de desembarcar de um veículo.

O acidente aconteceu por volta das 11h30 na Rua Minas Gerais, na altura do número 202, no bairro Coester.

Segundo informações da família, a vítima havia acabado de retornar de uma consulta médica e, ao colocar os pés na rua, acabou caindo no buraco aberto ao lado da sarjeta.

A situação gerou revolta e preocupação entre familiares e moradores da região, que afirmam já terem feito diversas reclamações anteriores sobre o problema na via pública.

De acordo com o relato da filha da idosa, a mãe já enfrenta sérios problemas de saúde, principalmente relacionados à coluna e a uma das pernas, o que tornou a queda ainda mais perigosa.

Apesar das fortes dores pelo corpo causadas pelo impacto, a mulher não precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e segue em recuperação em casa.

A filha afirmou que o acidente poderia ter terminado em tragédia e criticou a falta de manutenção no local.

Durante o momento de desespero, a família fez questão de agradecer publicamente ao motorista de aplicativo identificado como Carlos, responsável pela corrida no momento do acidente.

Segundo a moradora, o profissional agiu rapidamente, desceu do veículo imediatamente após perceber a queda e prestou os primeiros socorros com atenção e cuidado, ajudando a idosa a se levantar com segurança.

Agora, moradores cobram providências urgentes das autoridades para o fechamento do buraco, temendo novos acidentes envolvendo pedestres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.