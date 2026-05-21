Edinho Araújo e Flávia Resende visitam Expô Fernandópolis 2026 no aniversário da cidade

Nesta sexta-feira, 22 de maio, aniversário de Fernandópolis, a Expô Fernandópolis 2026 receberá a visita do pré-candidato a deputado federal Edinho Araújo e também da pré-candidata a deputada estadual Flávia Resende.

Fernandópolis que completará 87 anos de fundação, está sendo palco de uma das maiores festas do interior paulista que se iniciou dia 15 e vai até 24 de maio com uma programação de shows gratuitos com artistas consagrados no mundo sertanejo, rodeio profissional, apresentações culturais, e muita diversão para toda população e região.

O evento que é realizado pelo Sindicato Rural, em parceria com o Grupo Bacana, e conta com patrocínio oficial da cervejaria Império do Cleber Faria, tem sido muito elogiado por todos que passam pelo recinto.

“Estive no recinto e está tudo lindo. A nossa festa realmente voltou a ter a tradição que tinha antes. Pessoas felizes, crianças correndo, pavilhões com exposições e muito mais”, disse Flávia Resende que ainda completou “teve também a entrega de refrigerantes, cachorros-quentes, doces, pipocas, águas, trenzinho liberado, uma ideia fantástica do Cleber que conseguiu fazer a alegria da criançada”.

Edinho e Flávia vão visitar as barracas das entidades do município, também vão ao Pavilhão Fábio Meirelles e, para finalizar, vão concluir no restaurante da Santa Casa montado dentro do recinto.