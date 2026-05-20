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Assessor do ex-presidente Bolsonaro e pré-candidato a deputado estadual visita Fernandópolis

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rodrigok
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Fernandópolis recebeu nesta semana a visita do pré-candidato a deputado estadual e assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Capitão Mosart Aragão Pereira. O assessor foi recebido pelo vereador André Della Rovere, que acompanhou a visita durante compromissos na cidade e no recinto da Expo Fernandópolis 2026.

Durante a passagem pelo município, Capitão Mosart conheceu de perto a estrutura da Expo Fernandópolis, evento que vem ganhando destaque nacional e hoje é considerado uma das maiores festas do Brasil, reunindo rodeio, grandes shows e movimentando a economia regional.

Além da visita à Expo, Capitão Mosart Aragão Pereira e o vereador André Della Rovere também estiveram no Tiro de Guerra de Fernandópolis, onde puderam acompanhar de perto parte da estrutura e das atividades desenvolvidas pela instituição, que possui importante papel na formação cívica e disciplinar de jovens do município.

O assessor destacou a grandiosidade da festa, a organização do evento e a força do agronegócio e da cultura sertaneja na região noroeste paulista. Segundo informações, ele permanecerá em Fernandópolis para acompanhar de perto o primeiro dia oficial do rodeio e também o aguardado show do cantor Gustavo, atração que promete lotar o Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini.

A presença de lideranças políticas e representantes ligados ao cenário nacional reforça a importância que a Expo Fernandópolis vem conquistando nos últimos anos, atraindo visitantes de diversas cidades e estados.

O vereador André Della Rovere afirmou que a visita também foi uma oportunidade para apresentar o potencial econômico, turístico e cultural de Fernandópolis, além de fortalecer laços políticos e institucionais para futuros projetos voltados à região.

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