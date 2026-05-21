POLÍCIA RODOVIÁRIA APREENDE 225 MIL MAÇOS DE CIGARROS CONTRABANDEADOS EM ÁLVARES FLORENCE

Carga ilegal vinda do Paraguai causou prejuízo estimado em mais de R$ 1,1 milhão ao crime organizado

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária terminou com uma grande apreensão de cigarros contrabandeados na manhã desta quarta-feira na Rodovia Péricles Bellini, na altura do município de Álvares Florence.

Segundo as autoridades, aproximadamente 225 mil maços de cigarros de origem paraguaia foram encontrados dentro de um caminhão abordado durante a operação.

De acordo com o balanço divulgado pela polícia, a apreensão gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 1,1 milhão ao crime organizado.

A abordagem aconteceu no quilômetro 137 da rodovia, após os policiais suspeitarem da atitude do motorista do veículo de carga.

Durante a vistoria no compartimento do caminhão, os agentes encontraram centenas de caixas com cigarros contrabandeados escondidas no baú.

O caminhão havia iniciado a viagem na cidade de Cascavel.

Segundo a polícia, o motorista não apresentou qualquer documentação legal da carga e acabou confessando a origem ilícita do material.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão imediata pelos crimes de contrabando e descaminho.

O suspeito foi encaminhado juntamente com o caminhão para a delegacia da Polícia Federal em Jales, responsável pelas investigações desse tipo de crime na região.

O motorista permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto toda a carga ilegal e o caminhão foram apreendidos e lacrados pelas autoridades.