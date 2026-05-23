Homem é preso após agredir a mãe e familiares para conseguir dinheiro para drogas em Birigui

Jovem armado com faca provocou quebra-quebra dentro de residência e feriu parentes durante ataque

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir familiares e provocar um grande quebra-quebra dentro de uma residência no bairro Vila Giampietro, em Birigui.

Segundo informações da ocorrência, o caso aconteceu na manhã da última quarta-feira, quando o suspeito chegou à casa armado com uma faca exigindo dinheiro dos parentes para comprar drogas.

Diante da recusa da família em entregar a quantia, o homem teve um surto de fúria e passou a destruir objetos no imóvel.

Durante o ataque, ele quebrou os vidros de um carro estacionado na garagem e agrediu a própria mãe, uma mulher de 47 anos.

Ao presenciarem a violência, um jovem de 24 anos e um adolescente de apenas 12 anos tentaram defender a vítima, mas também acabaram sendo atacados.

O menor sofreu um soco na cabeça e teve cortes e escoriações. Além das agressões, o suspeito ainda destruiu dois aparelhos celulares pertencentes aos moradores da casa.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pela região, conseguindo localizar o agressor em uma rua próxima ao bairro.

Segundo os policiais, o homem apresentava ferimentos nos braços e nas mãos causados pelos estilhaços de vidro e demonstrava comportamento extremamente agressivo, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.

Já o suspeito foi levado para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de lesão corporal, dano qualificado e violência doméstica.

Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.